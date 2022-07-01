Информацией о найденном в подъезде малыше заинтересовались следователи в Тюменской области

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи организовали проверку после появления в соцсетях и СМИ информации о пятимесячном ребенке, найденном в подъезде дома в Тобольске.

В посте в социальной сети говорилось о том, что укутанный в полотенце малыш был найден в подъезде вечером 10 июля.

"Личность матери малолетнего уже установлена. Ею оказалась 32-летняя жительница Тобольска. Она пояснила, что оставила посидеть с сыном свою подругу. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", – рассказали в ведомстве.

Обстоятельства выясняются. По результатам проверки примут процессуальное решение.