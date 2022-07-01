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Светофоры для пешеходов установили на опасных участках улиц Федорова и Менделеева в Тюмени

Общество, 09:18 13 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Светофоры, позволяющие снизить аварийность на дорогах, установили на опасных участках улиц Н. Федорова и Д. Менделеева в Тюмени.

Как рассказал в ходе пресс-тура начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Антон Иванькович, в обоих случаях светофоры появились вблизи школ и детских садов. Кроме того, их появлению способствовали обращения горожан.

Первый вызывной светофор установлен в районе дома №11 на ул. Н. Федорова. Только за 2021 год здесь произошло пять ДТП, в которых пострадали, в том числе, дети.

"Решение по установке светофора было принято на городской комиссии по безопасности дорожного движения. Сейчас ситуация здесь нормализовалась, пешеходы переходят дорогу по светофору. Кроме того, в ближайшее время для повышения безопасности дорожного движения будет запрещен левый поворот на выезде с межквартального проезда от дома № 29 по ул. Широтной. Это также скажется на дорожной обстановке", - прокомментировал Антон Иванькович.

Долгожданным для горожан стал и регулируемый пешеходный переход в районе школы №92 на улице Д. Менделеева. Раньше пешеходы, в частности, школьники, перебегали здесь дорогу, нарушая Правила дорожного движения. Теперь же проблема решена.

"К нам неоднократно обращались родители школьников, жители района. Поэтому для их удобства и безопасности мы поставили светофор вызывного действия. До конца года здесь также появятся тротуары и будет отделено место для стоянки транспортных средств, чтобы автомобили не мешали пешеходам", - говорит старший государственный инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции Тюмени Алексей Градовский.

По решениям городской комиссии по безопасности дорожного движения в 2022 году в Тюмени появятся 18 новых светофоров.

Любовь Голышева

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# дорожная безопасность , пешеходы

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