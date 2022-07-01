На двух жителей Когалыма, не заявивших о наличии гражданства Канады, завели уголовные дела
Двух жителей Когалыма подозревают в неисполнении обязанности подачи уведомления о наличии гражданства (подданства) иностранного государства, - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.
"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения двух уголовных дел в отношении двух жителей г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушивших законодательство Российской Федерации по подаче в соответствующий территориальный орган федерльного органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, уведомлений о наличии гражданства (подданства) иностранного государства", - отмечается в сообщении.
По версии следствия, указанные граждане Российской Федерации намеренно скрывали факт наличия гражданства Канады и паспортов указанного государства, которые использовали для поездок за границу.
По данным фактам следственный отдел по Когалыму следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбудил два уголовных дела по ст. 330.2 УК России (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).
Санкция указанной статьи предусматривает наказание обязательными работами на срок до 400 часов.
В региональной Ассоциации юристов России, корреспонденту ИА "Тюменская линия" пояснили, что в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" гражданин Российской Федерации обязан подать письменное уведомление о наличии иного гражданства в течение 60 дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.
Видео РУФСБ России по Тюменской области.