На двух жителей Когалыма, не заявивших о наличии гражданства Канады, завели уголовные дела

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Двух жителей Когалыма подозревают в неисполнении обязанности подачи уведомления о наличии гражданства (подданства) иностранного государства, - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения двух уголовных дел в отношении двух жителей г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушивших законодательство Российской Федерации по подаче в соответствующий территориальный орган федерльного органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, уведомлений о наличии гражданства (подданства) иностранного государства", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, указанные граждане Российской Федерации намеренно скрывали факт наличия гражданства Канады и паспортов указанного государства, которые использовали для поездок за границу.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

По данным фактам следственный отдел по Когалыму следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбудил два уголовных дела по ст. 330.2 УК России (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание обязательными работами на срок до 400 часов.

В региональной Ассоциации юристов России, корреспонденту ИА "Тюменская линия" пояснили, что в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" гражданин Российской Федерации обязан подать письменное уведомление о наличии иного гражданства в течение 60 дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

Видео РУФСБ России по Тюменской области.