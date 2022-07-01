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На двух жителей Когалыма, не заявивших о наличии гражданства Канады, завели уголовные дела

Происшествия, 16:30 12 июля 2022

РУФСБ России по Тюменской области

Двух жителей Когалыма подозревают в неисполнении обязанности подачи уведомления о наличии гражданства (подданства) иностранного государства, - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения двух уголовных дел в отношении двух жителей г. Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушивших законодательство Российской Федерации по подаче в соответствующий территориальный орган федерльного органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, уведомлений о наличии гражданства (подданства) иностранного государства", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, указанные граждане Российской Федерации намеренно скрывали факт наличия гражданства Канады и паспортов указанного государства, которые использовали для поездок за границу.

РУФСБ России по Тюменской области

По данным фактам следственный отдел по Когалыму следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбудил два уголовных дела по ст. 330.2 УК России (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание обязательными работами на срок до 400 часов.

В региональной Ассоциации юристов России, корреспонденту ИА "Тюменская линия" пояснили, что в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" гражданин Российской Федерации обязан подать письменное уведомление о наличии иного гражданства в течение 60 дней со дня приобретения данным гражданином иного гражданства или получения им документа на право постоянного проживания в иностранном государстве.

Видео РУФСБ России по Тюменской области.

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# РУФСБ России по Тюменской области

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