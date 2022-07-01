Тюменских производителей молока оштрафовали на 1,3 млн рублей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

110 протоколов на производителей молочной продукции в Тюменской области составлено за второй квартал 2022 года. Из оборота изъято 24 партии объемом более 30 кг. Назначено наказаний в виде штрафа на сумму 1,3 млн рублей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Проверено 306 объектов, занятых оборотом молока и молочных продуктов, исследовано 705 проб. Не соответствовали требованиям 33 пробы по микробиологическим показателям и 37 - по физико-химическим показателям. Проб молока и молочной продукции, не соответствующих по санитарно-химическим и радиологическим показателям, содержанию ГМО и антибиотиков не выявлено.