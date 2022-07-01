  • 13 июля 202213.07.2022среда
  • USD58,8541
    EUR58,7643
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Уральском федеральном округе реализуют крупные дорожные проекты

Общество, 18:37 13 июля 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

9 крупных дорожных проектов планируется реализовать в УФО в ближайшие 5 лет за федеральные средства, об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента по Уральскому округу.

В Тюменской области на двух участках трассы Тюмень - Омск проведут реконструкцию. И отремонтируют участок дороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

"Транспортная инфраструктура влияет в первую очередь на экономику регионов. Чем качественнее она будет, тем активнее будет развиваться промышленность и все уровни бизнеса. И в целом хорошие дороги – это показатель уровня жизни, позитивное настроение людей", - считает полпред Владимир Якушев.

Самым масштабным дорожным объектом для Югры станет мост через Обь в районе Сургута.

В Свердловской области продолжат реконструкцию дороги Екатеринбург – Тюмень, а также строительство кольцевой автодороги вокруг уральской столицы. Построен путепровод через железную дорогу на трассе Екатеринбург – Курган и проведена реконструкция дороги с путепроводом через железную дорогу в Нижнем Тагиле.

В Челябинской области дорожники будут работать на двух крупных участках трассы М-5 "Урал".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Якушев , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:37 13.07.2022В Уральском федеральном округе реализуют крупные дорожные проекты
18:26 13.07.2022В одной из деревень Тобольского района объявлен карантин по бешенству
18:15 13.07.2022Народные рецепты блюд юга Тюменской области соберут в новом шоу "Тюменского времени"
18:05 13.07.2022В Тюмени на месте будущей стелы "Город трудовой доблести" вскоре смонтируют гранитные плиты