21 миллион рублей налогов не доплатил тюменский бизнесмен

Свыше 21 млн рублей - на такую сумму уклонился от налогов руководитель коммерческой организации из Тюменской области, его ждёт суд. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным следствия, с апреля 2016 года по 2018 годы обвиняемый, являясь руководителем коммерческой компании, деятельность которой связана с оказанием транспортных услуг, с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организации, умышленно отражал в бухгалтерском учете и налоговой отчетности ложные сведения по сделкам с двумя организациями об оказании ими транспортных услуг. Данные организации фактически никаких услуг не осуществляли. Целью оформления сделок на бумаге являлось наращивание расходной части по налогу на прибыль организации, а в последующем - необоснованное включение затрат, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость.

Это позволило организации в указанный период необоснованно минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 21 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе на 11 транспортных средств, объект недвижимости и денежные средства организации в размере причиненного ущерба бюджету Российской Федерации.