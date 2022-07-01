Трансляция закрытия этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России" в Тюмени

Прямая трансляция официального закрытия этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов "Инженерный резерв России" началась на сайте информационного агентства "Тюменская линия".

Накануне все 240 участников – будущие инженеры России - выстроились в слово "Тюмень" на стадионе детского центра "Ребячья республика".

Напомним, в Тюмень на "Инженерный резерв России" приехали подростки из 15 регионов России. Помимо Тюменской области, есть участники из Московской, Свердловской, Омской, Курганской, Калужской областей, Югры, Ямала, Архангельска.

Они разрабатывали проекты по 10 образовательным направлениям: программирование python, мехатроника, промышленный дизайн, инженерный дизайн CAD, легоробототехника, 3D-моделирование и другим. Лучшие получат награды на церемонии закрытия.