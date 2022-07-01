27 кустов конопли изъяли у наркофермеров под Тюменью
Подозреваемых в создании наркофермы по выращиванию конопли будут судить в Тюмени, сообщает региональное УМВД.
Наркоплантация была организована двумя тюменцами в надворной постройке домовладения в одном из населенных пунктов Тюменского района. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 27 кустов конопли.
Подозреваемые оборудовали помещение специальной техникой, использовали удобрения и постоянно работали над увеличением урожайности. После созревания наркотик фасовали и готовили к сбыту.
Для продажи у подозреваемых была сформирована клиентская база. Злоумышленники тщательно конспирировали свою деятельность, все возникающие вопросы решали при личной встрече.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.