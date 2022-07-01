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27 кустов конопли изъяли у наркофермеров под Тюменью

Происшествия, 12:56 14 июля 2022

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемых в создании наркофермы по выращиванию конопли будут судить в Тюмени, сообщает региональное УМВД.

Наркоплантация была организована двумя тюменцами в надворной постройке домовладения в одном из населенных пунктов Тюменского района. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли 27 кустов конопли.

Подозреваемые оборудовали помещение специальной техникой, использовали удобрения и постоянно работали над увеличением урожайности. После созревания наркотик фасовали и готовили к сбыту.

Для продажи у подозреваемых была сформирована клиентская база. Злоумышленники тщательно конспирировали свою деятельность, все возникающие вопросы решали при личной встрече.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# наркотики , уголовное дело

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