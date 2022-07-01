51 заявление в спецподразделения Тюменской области поступило за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

51 заявление на службу в трех спецподразделениях, которые формируют из контрактников Тюменской области, поступило с 7 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

"С момента выступления губернатора Тюменской области Александра Моора мы приняли 51 заявление, это данные на 13 июля. У всех, кто к нам обращается, мы спрашиваем о специальностях. Востребовано подразделение снайперов. Все-таки на Урале, в Сибири много охотников, специалистов этого дела. Очень много инженеров, так как у нас есть Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Только за неделю обратились 15 офицеров. Сейчас их уже назначают на должности. Первым написал заявление и ушел в отдельный инженерный батальон один из военкомов. Сегодня он уже уезжает, чтобы обеспечивать прием личного состава и проведение занятий", — поделился Алексей Куличков.

Напомним, из контрактников Тюменской области формируют отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь".

Контрактники получат денежное довольствие – от 200 тыс. рублей, суточные (за каждый день наступления) – 8 тыс. рублей, премии за выполнение боевых задач – 300 тыс. Предусмотрены другие выплаты и льготы. Подать заявление на службу по контракту могут мужчины от 25 до 50 лет. Подробности по телефону: 8 (3452) 79-19-05.

Инна Пахомова