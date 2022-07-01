ПФР и ФСС России реформируют в единый фонд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фонд пенсионного и социального страхования России будет сформирован путем преобразования ПФР и присоединения к нему ФСС. Соответствующий указ о создании новой структуры подписал президент России Владимир Путин.

Объединение функций ПФР и ФСС ускорит получение социальных услуг и сделает этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания, пишет издание РИА Новости.

Реформа проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. Его основой становится цифровая платформа, которая объединяет все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство может управлять всеми социальными выплатами централизованно.