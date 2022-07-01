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Тюменский магистрант-медик доказала: на эффективность работы сотрудников влияет ЗОЖ

Общество, 17:31 18 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Проект магистранта Тюменского ГМУ Анастасии Скримскис занял второе место на сессии молодых лидеров здравоохранения в Москве. Тюменка провела исследование мер здоровьесбережения для крупного предприятия и ранжировала их в зависимости от эффективности и затрат на реализацию, сообщает пресс-служба Тюменского медуниверситета.

Оказалось, что ключевым фактором риска для здоровья сотрудников является избыточный вес. Причина – в неправильном питании и низкой физической нагрузке.

"В качестве простого и малозатратного решения я предложила создать в мессенджере группу для работников предприятия с ЗОЖ–советами, а также разработать меню с полезными блюдами для корпоративной столовой. Более затратные идеи – частичное возмещение затрат при покупке абонементов в фитнес-клуб, организация лекций диетолога, оборудование зон для физических упражнений", - рассказала Анастасия.

Тюменского ГМУ | Фото: Тюменского ГМУ

Участниками сессии стали представители разных регионов. Оценку идеям дали эксперты из Министерства здравоохранения, Московского государственного медицинского университета и Госдумы.

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# Тюменский ГМУ

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