  • 15 июля 202215.07.2022пятница
  • USD58,2568
    EUR58,3432
  • В Тюмени 28..30 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

Происшествия, 15:00 15 июля 2022

Фото: пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области

Мошенника, представлявшегося сотрудником ФСБ, задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Злоумышленник требовал от тюменца 1 млн рублей, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"РУФСБ России по Тюменской области установлена и пресечена мошенническая деятельность гражданина России, представлявшегося оперативным сотрудником РУФСБ России по Тюменской области. По версии следствия, указанный гражданин требовал от жителя Тюмени 1 млн. рублей, якобы, за не привлечение последнего к уголовной ответственности по надуманным обстоятельствам", - сообщили в ведомстве.

Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области возбудило уголовное дело за покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.

По словам эксперта в области информационной безопасности, данная мошенническая схема не является новой. Эксперт напоминает, что в данном случае меры защиты от мошенничества являются стандартными. Во-первых, никогда и ни под каким предлогом не следует переводить деньги сторонним лицам. Необходимо помнить, что правоохранительные органы могут действовать на основе тех или иных документов (пока вы не получили официальную бумагу, никакие действия предпринимать не нужно).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мошенничество , РУФСБ России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 15.07.2022Жительницу Екатеринбурга с метадоном задержали в Тюмени
15:00 15.07.2022В Тюмени задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника ФСБ
14:13 15.07.2022Мошенница пыталась выманить у тюменской пенсионерки миллион рублей
13:28 15.07.2022Тоболячку за продажу пива подростку отправили на исправительные работы