В Тюмени задержали мошенника, выдававшего себя за сотрудника ФСБ

Фото: пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области Фото: пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области

Мошенника, представлявшегося сотрудником ФСБ, задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по Тюменской области. Злоумышленник требовал от тюменца 1 млн рублей, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"РУФСБ России по Тюменской области установлена и пресечена мошенническая деятельность гражданина России, представлявшегося оперативным сотрудником РУФСБ России по Тюменской области. По версии следствия, указанный гражданин требовал от жителя Тюмени 1 млн. рублей, якобы, за не привлечение последнего к уголовной ответственности по надуманным обстоятельствам", - сообщили в ведомстве.

Следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области возбудило уголовное дело за покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы.

По словам эксперта в области информационной безопасности, данная мошенническая схема не является новой. Эксперт напоминает, что в данном случае меры защиты от мошенничества являются стандартными. Во-первых, никогда и ни под каким предлогом не следует переводить деньги сторонним лицам. Необходимо помнить, что правоохранительные органы могут действовать на основе тех или иных документов (пока вы не получили официальную бумагу, никакие действия предпринимать не нужно).