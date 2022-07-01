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13 сотрудников тобольского аэропорта Ремезов участвовали в Дне донора

Общество, 15:11 15 июля 2022

аэропорта Рощино

13 сотрудников аэропорта Ремезов Тобольска приняли участие в городском Дне донора 15 июля. На станции переливания крови они прошли анкетирование о самочувствии и обследование у врача, сдали анализ крови. От результатов анализа зависело решение врача о допуске к донации, сообщает пресс-служба аэропорта.

Среди участников акции оказались не только опытные доноры, но и сотрудники, впервые решились сдать кровь - инспектор службы авиационной безопасности Александр Мухин.

"Для первого раза было немного волнительно, но персонал оказался на удивление дружелюбным! Ответили на все мои "вопросы новичка", а процесс сдачи крови оказался быстрым и безболезненным. Думаю всерьез влиться в ряды постоянных доноров крови", - рассказал он.

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# аэропорт Ремезов , День донора

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