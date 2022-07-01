Выставку об истории развития бодибилдинга в регионе представят в Тюмени

| Фото: предоставлено Ольгой Гавриловой | Фото: предоставлено Ольгой Гавриловой

Масштабную экспозицию об истории развития бодибилдинга в Тюменской области представят в Тюмени в сентябре силами спортсменов самого старого атлетического клуба в России "Антей". В феврале ему исполнилось 55 лет.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила исполнительный директор, мастер спорта международного класса по бодибилдингу Ольга Гаврилова.

По ее словам, становление "Антея" неразрывно с историей Тюмени и Тюменской области, его закрывали по идеологическим соображениям, устраивали гонения, но он развивался, а спортсмены продолжали выступать. Кстати, тогда этот вид спорта было запрещено называть бодибилдингом, его называли атлетической гимнастикой, потом культуризмом и лишь много позже стали использовать современное название.

"Мы подумали, что будет интересно рассказать и показать, что не всегда все было так легко и просто – купил абонемент и занимайся когда и сколько хочешь. Сначала клуб был единственным в городе, работал три раза в неделю с 16 до 20 часов. И если ты не успел, то не позанимался", - отметила спортсменка.

Экскурс в прошлое бодибилдинга увлечет не только людей, работающих в фитнес-индустрии, добавила она, но и всех любителей спортивной истории родного края, которую важно сохранить.

Воспитанница рассказала, что именно в "Антее" состоялись первый всероссийский и первый международный турниры по культуризму. Тогда "Антей" принял спортсменов из 42 стран. Это получилось благодаря усилиям бессменного руководителя "Антея", первого и пока единственного в Тюменской области заслуженного тренера России Евгения Колтуна, который в июне отпраздновал 75-летний юбилей, тренируется три дня в неделю и находится в прекрасной физической форме.

Напомним, 1 июля Евгения Колтуна избрали почетным гражданином Тюмени и вручат знак отличия на Дне города в июле.

Выставку разместят на одной из популярных музейных площадок Тюмени, сейчас идут переговоры на этот счет. Она включит в себя фотоэкспозицию, для подготовки которой оцифровали более 200 тыс. аналоговых снимков, пленок, документов с 1980 по 2004 год и выбрали лучшие.

Также готовится большой 55-дюймовый интерактивный стол с максимальным архивным наполнением. Там же предусмотрят игровой момент: викторину на знание истории бодибилдинга Тюменской области и призы победителям. Выставка будет работать месяц со дня торжественного открытия в сентябре, на котором публике, помимо прочего, представят исторический фильм об "Антее" и его выпускниках.

"Поделюсь, сейчас мечтаем о создании в Тюмени музея бодибилдинга как одной из площадок Visit Tyumen, думаю, это станет отличной точкой притяжения для туристов", - подчеркнула Ольга Гаврилова.

Инна Кондрашкина