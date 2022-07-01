Тюмень возглавила рейтинг умных городов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень заняла первое место в рейтинге умных городов России среди городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек. Рейтинг представил Минстрой РФ, сообщил в своем телеграм-канале глава Тюмени Руслан Кухарук.

На втором месте после Тюмени — Рязань, на третьем месте — Сургут.

Рейтинг умных городов России с населением свыше 1 млн человек возглавила Москва, с населением до 100 тыс. человек — Ханты-Мансийск.

Каждый город оценивался по 47 показателям, которые разделены на десять направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт и другие.