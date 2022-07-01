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Футболисты "Тюмени" уступили гостям из Омска со счетом 3:0

Спорт, 12:23 18 июля 2022

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Со счетом 3:0 уступили тюменские футболисты омскому "Иртышу" на своем поле 17 июля в заключительном подготовительном матче к новому сезону, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

Таким образом, летний подготовительный период команда завершила двумя поражениями (1:2 – "Уралу-2", 0:3 – "Иртышу").

Отметим, что на сборах перед возобновлением прошлого сезона тюменцы также дважды уступили, после чего не проиграли ни одного матча. Старт нового сезона запланирован на 24 июля. Сибиряки на своем поле примут "Амкар-Пермь". Начало в 19 часов.

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# ФК Тюмень , футбол

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