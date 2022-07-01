В Тюменской области продолжаются поиски автомобилиста, сбившего насмерть женщину
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Автомобилиста, который сбил насмерть 38-летнюю женщину на 184-м км трассы Тюмень - Омск в Омутинском районе, продолжают искать сотрудники ГИБДД.
Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, принимаются меры к установлению личности автомобилиста.
Напомним, трагедия произошла ночью 17 июля. Водитель с места аварии уехал.
Любую информацию о произошедшем просят сообщить по телефону: 794-610.
Инна Пахомова