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В Тюменской области продолжаются поиски автомобилиста, сбившего насмерть женщину

Происшествия, 11:05 18 июля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автомобилиста, который сбил насмерть 38-летнюю женщину на 184-м км трассы Тюмень - Омск в Омутинском районе, продолжают искать сотрудники ГИБДД.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, принимаются меры к установлению личности автомобилиста.

Напомним, трагедия произошла ночью 17 июля. Водитель с места аварии уехал.

Любую информацию о произошедшем просят сообщить по телефону: 794-610.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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