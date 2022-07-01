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Три человека пострадали в аварии в Тюменской области

Происшествия, 11:26 18 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали в аварии в п. Лебедевка Заводоуковского городского округа Тюменской области 17 июля. Водитель сказал, что выпил после ДТП.

"Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и съехал в кювет, после он наехал на препятствие. В результате аварии травмы получили три пассажира: мужчина 1989 года рождения, женщина 1992 года рождения и девушка 2005 года рождения", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

28-летний водитель не имел права управления транспортом. Евгений Шикунов добавил, что сотрудники ГИБДД застали автомобилиста нетрезвым. Мужчина же пояснил инспекторам, что употребил спиртное после аварии. Это тоже является нарушением. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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