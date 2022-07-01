Тюменцы успешно выступили на всероссийских соревнования по боулингу

| Фото: Тюменская федерация боулинга | Фото: Тюменская федерация боулинга

32 спортсмена представили Тюменскую область на всероссийских соревнования по боулингу. Теперь в копилке сборной региона три первых места и одно третье.

Участие приняли 100 спортсменов из 14 регионов страны, сообщает Тюменская федерация боулинга.

В 2021 году наши спортсмены стали победителями на чемпионате России в Новосибирске в командном зачете. За последние два года появились свои мастера спорта. В сентябре они выступят в Омске, затем поборются за кубок России в Красноярске, а в октябре предстоит определить лучших на чемпионате УФО в Екатеринбурге.