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Тюменцы успешно выступили на всероссийских соревнования по боулингу

Спорт, 15:49 19 июля 2022

Тюменская федерация боулинга | Фото: Тюменская федерация боулинга

32 спортсмена представили Тюменскую область на всероссийских соревнования по боулингу. Теперь в копилке сборной региона три первых места и одно третье.

Участие приняли 100 спортсменов из 14 регионов страны, сообщает Тюменская федерация боулинга.

В 2021 году наши спортсмены стали победителями на чемпионате России в Новосибирске в командном зачете. За последние два года появились свои мастера спорта. В сентябре они выступят в Омске, затем поборются за кубок России в Красноярске, а в октябре предстоит определить лучших на чемпионате УФО в Екатеринбурге.

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