Тюменцы успешно выступили на всероссийских соревнования по боулингу
| Фото: Тюменская федерация боулинга
32 спортсмена представили Тюменскую область на всероссийских соревнования по боулингу. Теперь в копилке сборной региона три первых места и одно третье.
Участие приняли 100 спортсменов из 14 регионов страны, сообщает Тюменская федерация боулинга.
В 2021 году наши спортсмены стали победителями на чемпионате России в Новосибирске в командном зачете. За последние два года появились свои мастера спорта. В сентябре они выступят в Омске, затем поборются за кубок России в Красноярске, а в октябре предстоит определить лучших на чемпионате УФО в Екатеринбурге.