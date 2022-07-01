В Тюменской области нашли четырех грибников, потерявшихся в лесу Нижнетавдинского района

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Четырех женщин-грибников, потерявшихся в лесу в Нижнетавдинском районе Тюменской области, нашли 18 июля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что их обнаружили живыми и невредимыми в районе автотрассы между пос. Новоникольский и Ахманы.

В поисках участвовали сотрудники МЧС, полиции, других экстренных служб и добровольцы. При координации руководства Тюменского пожарно-спасательного гарнизона в работе по розыску потерявшихся задейстовали сотрудников отдельного спасательного поста пос. Велижаны, отдельных постов пожарной охраны №110 и №108 сел Новоникольское и Бухтал. Спасатели вместе с коллегами из других ведомств и общественными помощниками прочесывали лес и успешно завершили поисковую операцию.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

При планировании похода в лес спастели рекомендуют предварительно ознакомиться с планом местности, определив направления проселочных дорог, линий электропередач, других опознавательных знаков.

"Выйти к людям обычно помогают различные звуки: двигатели мимо проезжающих автомобилей, рядом проходящие шоссе, поезд, лай собак. В случае, когда вы не знаете дорогу назад, но уверены, что вас точно будут искать, необходимо оставаться на месте, чтобы облегчить работу поисковикам, при этом желательно выйти на открытую местность, на поляну, чтобы вас можно было увидеть с воздуха. Если ищете дорогу сами, то старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу в ясный день. Желательно выйти к линиям электропередач или проселочной дороге. Идите вдоль них в любую сторону, они всегда выведут к людям", — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 138 с. Нижняя Тавда, старший лейтенант внутренней службы Алексей Смарыгин.

Грибникам советуют не ходить по лесам вечером, избегать выхода на болотистые участки, в частности, покрытые ряской.

Инна Пахомова