Тюменская IT-компания создала голосовой ассистент для ситуационного центра правительства РФ

Telegram-канал Александра Моора Telegram-канал Александра Моора

Тюменские специалисты из "Объединения когнитивных ассоциативных систем" (ОКАС) работают на одном из самых сложных направлений IT-отрасли - разрабатывают и внедряют нейросетевые системы искусственного интеллекта. Компания создала голосовой ассистент для ситуационного центра правительства РФ, диалоговые системы для Тюменской, Свердловской, Новгородской областей, Алтая, Якутии и других регионов.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем Telegram-канале в рубрике "Сделано в Тюмени".

"Тюменские IT-специалисты учат компьютерные программы понимать людей, разговаривать с ними, отвечать на вопросы, хранить и предоставлять информацию. Это один из главных трендов отрасли. Диалоговые системы ОКАС уже могут отвечать на сотни тысяч разных вопросов", - отметил глава региона.

Telegram-канал Александра Моора Telegram-канал Александра Моора

Среди заказчиков тюменской IT-компании – СИБУР-Холдинг, Россети, банки, федеральные и региональные органы власти. В ОКАС трудятся более 100 сотрудников, в том числе 20 школьников.

"Юноши и девушки ведут серьезные проекты, получают зарплату, учатся и уже сейчас делают карьеру", - говорит Александр Моор. IT – это одна из отраслей, где пока высока доля импортных технологий. Но благодаря таким компаниям, как ОКАС, мы способны обеспечить суверенитет, а по некоторым направлениям выйти на лидерские позиции в мире, добавил он.