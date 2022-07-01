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В "Лавке добра" в Тюмени принимают школьную обувь и одежду для детей

Общество, 09:28 20 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Школьную одежду, обувь, канцелярские принадлежности и портфели принимают в "Лавке добра" в Тюмени. В преддверие нового учебного года здесь стартовала ежегодная акция "Собери ребенка в школу", сообщает региональный центр "Семья".

Акция проходит в Тюмени ежегодно и направлена на оказание благотворительной помощи детям из многодетных и малоимущих семей. Традиционно к сборам подключаются неравнодушные жители, предприниматели и организации.

Перед началом нового учебного года все собранные вещи передадут школьникам. Помощь окажут тем, кто заранее обратится за ней в региональный центр "Семья". Также здесь сформированы списки нуждающихся малоимущих и многодетных семей, которым могут пригодиться школьные принадлежности.

Сбор вещей продлится до 30 августа в "Лавке добра" на ул. Амурская, 150. Работает она ежедневно и круглосуточно. Одежда и обувь могут быть как новыми, так и б/у, но в хорошем состоянии.

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# благотворительность , лавка добра

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