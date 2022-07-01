На сборы дублеров МФК "Тюмень" соберутся юниоры из России и ближнего зарубежья

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Сбор команды по мини-футболу "Тюмень-дубль" пройдет 25 июля, его гостями станут талантливые юниоры со всей страны и ближнего зарубежья.

Ожидается, что на сборы дубля "Тюмени" прибудут от 50 до 70 кандидатов. Как сообщает пресс-служба клуба, попробовать свои силы могут все желающие, чей уровень соответствует уровню действующих игроков подопечных Евгения Осинцева.

Общий сбор и регистрация участников в спорткомплексе стартуют в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе 60/1) в 11 часов. Тренировки будут проходить с 25 по 30 июля на большом поле с искусственным покрытием на территории спорткомплекса "Партиком" (Воронинские горки 101, к. 1).

При себе обязательно иметь кроссовки для кросса, необходима также форма для занятий на улице и для тренировок в помещении.