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Чемпионат Тюменской области по городошному спорту собрал более 70 спортсменов

Спорт, 20:39 21 июля 2022

Дмитрий Шиляев | Фото: Дмитрий Шиляев

Сборная Упоровского района стала лучшей в командных соревнованиях на Чемпионате Тюменской области по городошному спорту, который завершился в с. Упорово. Это вторые состязания такого уровня после длительного перерыва (с 2014 года).

Вторым стал коллектив Тюменского района, третьим - Аромашевского. Кроме командных, были и личные старты. Всего приняли участие более 70 спортсменов из 14 муниципалитетов региона, из них 8 девушек.

Личные соревнования впервые проходили по двум дисциплинам: городки классические и городки финские — кюккя (городки на грунте). "В последней не было явных фаворитов, что сделало борьбу более интересной, и, что важно, спортсмены сразу показали высокие результаты. В следующем году планируем добавить еще одну дисциплину — городки европейские (игра пластиковыми битами)", - сообщили организаторы.

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# городошный спорт

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