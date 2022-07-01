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В Тюменской области от укусов змей пострадали 26 человек с начала года

Происшествия, 10:49 22 июля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

26 укусов змей зарегистрировали в Тюменской области с начала 2022 года. Среди пострадавших – девять детей, сообщает информационный центр регионального правительства.

Змеи кусали людей в лесах и на проселочных дорогах за городом.

Специалисты напоминают, что при укусе змеи следует зафиксировать поврежденную конечность в неподвижном положении, охладить место укуса приложив мокрую ткань. Ранку нужно обработать антисептиком. Важно пить много воды, чтобы снизить интоксикацию, можно принять антигистаминные препараты.

Нельзя прижигать рану, накладывать жгут, надрезать места укуса и самостоятельно удалять яд. Желательно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

В Тюмени медпомощь можно получить в приемном отделении стационара областной клинической больницы № 2. В других муниципальных образованиях — по месту жительства.

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# змеи

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