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Почти 2 км дороги обновят по ул. Республики в Тюмени

Экономика, 16:42 22 июля 2022

ТГ-канал администрации Тюмени

1,87 км дороги по ул. Республики Мельникайте до Пермякова в Тюмени заменят в этом сезоне. С проезжей части в границах улиц Мельникайте – Тульской в каждом направлении методом фрезерования уже сняли 25 тысяч кв. метров старого покрытия, сообщает городская администрация.

Параллельно подрядная организация приступила к замене бордюрного камня. После обследования проезжей части выявлены места с просадками на тротуарах, заездных карманах и посадочных площадках, которые в ходе ремонтных работ устранят. По всей протяженности участка от Мельникайте до Пермякова старые смотровые колодцы заменят на новые плавающие.

Перекрывать ул. Республики не планируют. Все работы проводят вечерами.

ТГ-канал администрации Тюмени

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# ремонт дороги , улица Республики

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