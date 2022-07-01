Почти 2 км дороги обновят по ул. Республики в Тюмени

ТГ-канал администрации Тюмени ТГ-канал администрации Тюмени

1,87 км дороги по ул. Республики Мельникайте до Пермякова в Тюмени заменят в этом сезоне. С проезжей части в границах улиц Мельникайте – Тульской в каждом направлении методом фрезерования уже сняли 25 тысяч кв. метров старого покрытия, сообщает городская администрация.

Параллельно подрядная организация приступила к замене бордюрного камня. После обследования проезжей части выявлены места с просадками на тротуарах, заездных карманах и посадочных площадках, которые в ходе ремонтных работ устранят. По всей протяженности участка от Мельникайте до Пермякова старые смотровые колодцы заменят на новые плавающие.

Перекрывать ул. Республики не планируют. Все работы проводят вечерами.