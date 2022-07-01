Жительницу Тюменской области подозревают в расправе над сожительницей сына

| Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Жительница с. Успенка Тюменской района 1955 года рождения подозревается в убийстве сожительницы сына. Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, днем 22 июля в частном доме между нетрезвыми женщиной и сожительницей ее сына 1967 года рождения произошел конфликт. Злоумышленница ударила ножом оппонентку в спину. Та скончалась на месте.

На месте работают следователи. Женщине предъявят обвинение, решат вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.