Детская спортивная площадка появится в микрорайоне Строитель в Тобольске

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Комплексная спортивная детская площадка появится в микрорайоне Строитель в Тобольске. Ход ее строительства оценил глава города Максим Афанасьев.

В своем Telegram-канале он отметил, что уже видны очертания будущей площадки. Создают ее по просьбе жителей.

"Уже заасфальтирована футбольная площадка, в процессе - зона воркаута, пешеходные тротуары. Учитывая пожелания велосипедистов, обустраиваем парковку для двухколесного транспорта", - рассказал Максим Афанасьев.

Работы идут по графику, к качеству нареканий нет. Глава Тобольска выразил уверенность, что объект сдадут вовремя.