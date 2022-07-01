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Детская спортивная площадка появится в микрорайоне Строитель в Тобольске

Общество, 11:02 23 июля 2022

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Комплексная спортивная детская площадка появится в микрорайоне Строитель в Тобольске. Ход ее строительства оценил глава города Максим Афанасьев.

В своем Telegram-канале он отметил, что уже видны очертания будущей площадки. Создают ее по просьбе жителей.

"Уже заасфальтирована футбольная площадка, в процессе - зона воркаута, пешеходные тротуары. Учитывая пожелания велосипедистов, обустраиваем парковку для двухколесного транспорта", - рассказал Максим Афанасьев.

Работы идут по графику, к качеству нареканий нет. Глава Тобольска выразил уверенность, что объект сдадут вовремя.

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# детская площадка , Максим Афанасьев

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