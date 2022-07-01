Более 600 тюменцев побывали на выставке работ художника Михаила Гардубея

| Фото: t.me/panteleevav72 | Фото: t.me/panteleevav72

Более 600 человек посетили выставку работ заслуженного художника России Михаила Гардубея. Она проходит в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Представленные работы взяты из частной коллекции семьи Гардубея и отражают все творческие этапы мастера. В выставочном зале можно увидеть инсталляцию мастерской, где на экране сам художник проводит мастер-классы по живописи.

Детям до 18 лет и пенсионерам вход на выставку бесплатный. Студенты могут посетить ее по "Пушкинской карте".

Работа выставки продлится до 21 августа.