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Одного нетрезвого водителя выявили сотрудники ГИБДД в ходе сплошной проверки на трезвость в Тюмени

Происшествия, 18:39 24 июля 2022

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

Более 250 транспортных средств проверили сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области совместно с кинологической службой регионального УМВД в ходе "сплошная проверка" водителей на трезвость на улице Алебашевской в Тюмени вечером 23 июля.

Выявлен один нетрезвый водитель, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.

Пять водителей привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку стекол автомобилей, трое – за нарушение правил перевозки детей-пассажиров.

Кроме того, по подозрению в подделке документов и нарушении миграционного законодательства в отдел полиции доставлены два гражданина.

Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области Фото: пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области ﻿

Евгений Бабенко

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# дорожная безопасность , сплошная проверка

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