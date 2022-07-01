Одного нетрезвого водителя выявили сотрудники ГИБДД в ходе сплошной проверки на трезвость в Тюмени
Более 250 транспортных средств проверили сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области совместно с кинологической службой регионального УМВД в ходе "сплошная проверка" водителей на трезвость на улице Алебашевской в Тюмени вечером 23 июля.
Выявлен один нетрезвый водитель, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.
Пять водителей привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку стекол автомобилей, трое – за нарушение правил перевозки детей-пассажиров.
Кроме того, по подозрению в подделке документов и нарушении миграционного законодательства в отдел полиции доставлены два гражданина.
Евгений Бабенко