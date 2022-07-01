В Тюменской области о желании попасть в спецподразделения заявили более 100 добровольцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 заявлений на службу в спецподразделениях "Тобол", "Тайга" и "Сибирь", которые формируют из контрактников, поступило от жителей Тюменской области.

Об этом рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

"Это активные граждане, у которых одна мотивация - помочь Вооруженным силам России и жителям Донбаса. То есть это добровольцы, которые войдут в состав Вооруженных сил. В настоящее время на них готовятся все необходимые документы, после чего будем отправлять к месту службы", - рассказал он.

Напомним, в Тюменской области формируют три спецподразделения из контрактников. Это отдельный инженерный батальон "Тобол", подразделение снайперов "Тайга" и дивизион "Сибирь". 22 июля в Тюмени состоялась отправка первой роты инженерного подразделения "Тобол", в состав которой вошли 50 добровольцев. В течение ближайших недель на одном из полигонов они пройдут подготовку по воинским учетным специальностям и боевое слаживание.

"Все добровольцы являются профессиональными военными. Они находились в запасе, но опыт боевых действий у них имеется. То есть это реально подготовленные люди, которые за две-три недели восстановят свои навыки", - добавил Алексей Куличков.

Он добавил, что заявления от желающих пополнить ряды принимают в военном комиссариате Тюменской области. Срок служба может составлять от трех месяцев до трех лет. Среди профессий, которые нужны, инженерное дело, стрелковое дело, артиллеристы, водители и другие.

Любовь Голышева