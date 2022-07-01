Владельцев гидроциклов на тюменском озере привлекли к административной ответственности

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Несколько административных протоколов на владельцев гидроциклов составлены в ходе рейдов по безопасности на оз. Андреевское 23-24 июля, сообщает МЧС Тюменской области.

Выявлен также ряд нарушений среди судоводителей и судовладельцев. Сотрудники МЧС России провели профилактические беседы, предупредив отдыхающих об особенностях рельефа дна, особое внимание уделили правилам безопасности детей.

Каждому вручили памятки с полезной информацией на тему безопасности на воде. С туристами и рыбаками на озере затронули тему обеспечения пожарной безопасности.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники пожарно-спасательного отряда проконтролировали правильное использование мангалов и предостерегли граждан от разжигания костров, напомнив, что в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим.