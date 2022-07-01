Тюменка получила звание второй вице-мисс на конкурсе "Мисс туризм России"

Екатерина Орлова - первая слева | фото организаторов Екатерина Орлова - первая слева | фото организаторов

21-летняя тюменка Екатерина Орлова получила звание второй вице-мисс на Всероссийском конкурсе красоты "Мисс туризм России". Финал проходил в Чебоксарах на базе отдыха "Сурские зори" 24 июля.

Подготовка заняла неделю. На конкурс "Национальный костюм" тюменка представила русский костюм, состоящий из платья с узорами и кокошника. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель российских конкурсов красоты в Тюмени, директор модельного агентства "Эфа" Анна Воронова, наряд собирали из подручных материалов вместе с тюменским дизайнером Марией Бебекиной. Екатерине Орловой вручили корону, ленту, золотое украшение и набор косметики.

"Екатерина Орлова — будущий психолог. Знает несколько языков, любит путешествовать. Мы искали девушку, которая сможет красиво и достойно представить наш город, и нашли", — говорит Анна.

По ее словам, "Мисс туризм России" проводят для того, чтобы дальше прославлять Россию на международных конкурсах. Это состязание является официальным отбором на многие мировые конкурсы красоты, например, Miss grand international, Miss supranation, Miss globe, Miss all nations и другие.

"Я уверена, мы еще не раз увидим Екатерину на топовых позициях конкурсов красоты. Это был ее первый конкурс и сразу такого масштаба. У многих девушек, которые были на "Мисс туризм России", позади региональные и российские конкурсы. Так что сейчас ждем приглашений от дирекций конкурсов", — добавила Анна Воронова.

Инна Пахомова