Тюменец выплатил сбитой девушке компенсацию в 350 тысяч рублей после ареста автомобиля
350 тыс. рублей компенсации заплатил в Тюмени водитель девушке, которую он сбил, только после ареста автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.
В результате ДТП тюменка получила тяжкий вред здоровью, не имела возможности работать, и провела на больничном больше месяца, а также испытывала финансовые трудности.
Однако виновник аварии не спешил выплачивать долг, не помогли вынесенные судебным приставом ограничения на выезд из РФ и регистрационные действия в отношении транспортного средства.
Подействовал только арест автомобиля. Испугавшись, что его машину продадут на торгах, тюменец сразу нашел денежные средства для уплаты долга.