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Тюменец выплатил сбитой девушке компенсацию в 350 тысяч рублей после ареста автомобиля

Общество, 16:36 26 июля 2022

УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

350 тыс. рублей компенсации заплатил в Тюмени водитель девушке, которую он сбил, только после ареста автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В результате ДТП тюменка получила тяжкий вред здоровью, не имела возможности работать, и провела на больничном больше месяца, а также испытывала финансовые трудности.

Однако виновник аварии не спешил выплачивать долг, не помогли вынесенные судебным приставом ограничения на выезд из РФ и регистрационные действия в отношении транспортного средства.

Подействовал только арест автомобиля. Испугавшись, что его машину продадут на торгах, тюменец сразу нашел денежные средства для уплаты долга.

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# компенсация , судебные приставы

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