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В Ишимском районе пьяный водитель на мопеде сбил пенсионерку

Происшествия, 21:45 26 июля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный водитель на мопеде сбил 72-летнюю женщину в с. Неволино Ишимского района 26 июля. Оба участника авари получили телесные повреждения. Мужчина, управлявший мопедом, был нетрезв, сообщает региональная Госавтоинспекция

Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД было установлено, что у 36-летнего сельчанина нет прав, а показания алкотестера составили 0,97 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду без прав.

Обстоятельства аварии выясняются.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , пострадавшие

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