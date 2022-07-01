В Ишимском районе пьяный водитель на мопеде сбил пенсионерку

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Пьяный водитель на мопеде сбил 72-летнюю женщину в с. Неволино Ишимского района 26 июля. Оба участника авари получили телесные повреждения. Мужчина, управлявший мопедом, был нетрезв, сообщает региональная Госавтоинспекция

Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД было установлено, что у 36-летнего сельчанина нет прав, а показания алкотестера составили 0,97 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Также выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за нетрезвую езду без прав.

Обстоятельства аварии выясняются.