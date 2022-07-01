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В Тобольском районе две школы получили новые автобусы

Общество, 09:15 28 июля 2022

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Два новых автобуса получили школы Тобольского района, сообщает администрация муниципалитета. Их купили по региональной программе развития образования. Деньги выделили из бюджета Тюменской области.

Автобус на 26 мест получила школа с. Верхние Аремзяны, на 34 места - школа с. Санниково. Новый транспорт в 2021 году приняли три сельские школы. Сейчас в школьном автопарке Тобольского района 28 автобусов. Они перевозят более 700 учеников.

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

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# образование , Тобольский район , школы , школьные автобусы

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