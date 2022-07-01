В Тюмени разыскивают свидетелей ДТП с участием автобуса и мотоцикла

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла Yamaha и автобуса ЛиАЗ в Тюмени, разыскивают специалисты следственного отдела по расследованию ДТП СУ МВД России по Тюменской области.

Авария произошла 1 июля 2022 года около 19 часов 40 минут на ул. Дамбовской, в районе дома 24. В результате столкновения мотоцикла и автобуса пострадал 28-летний водитель байка.

Очевидцам необходимо обратиться в отдел по адресу: ул. Малыгина, 5 или позвонить по телефонам: 794-722, 794-723, 291-176.