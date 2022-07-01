74 жителя Тюменской области заболели клещевым энцефалитом

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

74 жителя Тюменской области заболели клещевым энцефалитом, 57 - боррелиозом. Всего 23 тыс. 241 человек пострадали от присасывания клещей с начала сезона, из них 4 тыс. 79 – дети до 14 лет.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, 10 тыс. 17, Тобольске и Тобольском районе, 2 тыс. 240, Ишиме и Ишимском районе, 1 тыс. 932.

Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

В случае присасывания клеща обращаться в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областные больницы в муниципальных образованиях.