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74 жителя Тюменской области заболели клещевым энцефалитом

Общество, 10:37 27 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

74 жителя Тюменской области заболели клещевым энцефалитом, 57 - боррелиозом. Всего 23 тыс. 241 человек пострадали от присасывания клещей с начала сезона, из них 4 тыс. 79 – дети до 14 лет.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, 10 тыс. 17, Тобольске и Тобольском районе, 2 тыс. 240, Ишиме и Ишимском районе, 1 тыс. 932.

Все пострадавшие (не привитые против КВЭ) получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

В случае присасывания клеща обращаться в приемное отделение Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области - в областные больницы в муниципальных образованиях.

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# клещи , Управление Роспотребнадзора

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