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Заграничный табак для кальяна на 12 млн рублей уничтожили в Тюмени

Происшествия, 11:42 27 июля 2022

пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Более четырех тонн табака для кальянов на 12 млн рублей уничтожили в Тюмени по решению суда. Товар без акцизных марок ввезли из Турции, Египта, США и ОАЭ, сообщает пресс-служба тюменской таможни.

Тюменец незаконно ввез табачные смеси в июне 2020 года, это выявили оперативники. Табак передали на уничтожение в межрегиональное территориальное управление Росимущества.

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В ведомстве добавили, что тюменца оштрафовали на 350 тыс. рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей более чем на 22 млн рублей.

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# контрафакт , табак , Тюменская таможня

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