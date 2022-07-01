Заграничный табак для кальяна на 12 млн рублей уничтожили в Тюмени

| Фото: пресс-служба Тюменской таможни | Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Более четырех тонн табака для кальянов на 12 млн рублей уничтожили в Тюмени по решению суда. Товар без акцизных марок ввезли из Турции, Египта, США и ОАЭ, сообщает пресс-служба тюменской таможни.

Тюменец незаконно ввез табачные смеси в июне 2020 года, это выявили оперативники. Табак передали на уничтожение в межрегиональное территориальное управление Росимущества.

В ведомстве добавили, что тюменца оштрафовали на 350 тыс. рублей за уклонение от уплаты таможенных платежей более чем на 22 млн рублей.