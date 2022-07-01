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В сеанс одновременной игры с чемпионом мира Анатолием Карповым сыграют 200 тюменцев

Общество, 15:13 27 июля 2022

коммуникационного клуба SHAHMATIST | Фото: коммуникационного клуба SHAHMATIST

Сеанс одновременной игры с чемпионом мира Анатолием Карповым начнется на набережной Туры в День города, 30 июля в 17 часов. Попасть на него могут 200 человек. Регистрация открыта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал основатель проекта "Деловые шахматы" и коммуникационного клуба SHAHMATIST Алексей Хмелев.

"Это будет самый массовый любительский турнир в истории Тюмени. Ассистентами маэстро выступят четыре гроссмейстера. Игра продлится два часа. Также в течение всего дня будет организована шахматная гостиная, где может сыграть каждый", - говорит Алексей.

Анатолий Карпов является 16-кратным чемпионом мира по шахматам. Он создал более 1 тысячи бесплатных шахматных школ и клубов по всему миру.

Для участия в сеансе игры с чемпионом мира необходимо отправить личным сообщением @alexjazzov: фамилию, имя возраст, номер телефона. В Telegram-канале будет размещена подробная информация.

Анжела Лебедева

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# Анатолий Карпов , День города Тюмени , шахматы

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