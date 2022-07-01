День города в Тюмени: программа событий в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

436 день рождения Тюмень отметит 30 июля. Для жителей и гостей города приготовили насыщенную программу: концерты, фестивали, выставки, парад колясок и красных машин, многое другое. Остается только выбрать место и событие по душе.

Центральная площадь

Торжественное открытие Дня города начнется в 12 часов. В 13 часов лучших хореографов России и ближнего зарубежья объединит первый фестиваль "Танцующий город". Тюменцам представят 18 стилей: вальс, балет, свободный брейкинг, лезгинку и другие.

В 19 часов 30 минут – гала-концерт с участием приглашенных звезд. В финале зрителей ждет музыкальное шоу "Битва оркестров".

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Цветной бульвар

В 10 часов стартует площадка "Парад талантов". Она развернется рядом с цирком. Начнется мероприятие с конкурса "Парад колясок", тема которого в этом году "Россия – это мы".

В 12 часов - детский фестиваль творчества. Таланты представят воспитанники школ искусств и студий Тюмени. Концертная программа состоит из четырех тематических блоков: вокал, хореография, цирк и театр. Параллельно организаторы проведут выставку работ юных художников, а рядом установят фотозоны.

В полдень тюменцев ждут на народные гуляния "Тюмень мастеровая". Изделия представят мастера из Тюмени, Шадринска, Кургана, Омска, Нижней Тавды и Тобольска.

Также в 12 часов в районе арки со стороны ул. Орджоникидзе пекарни Тюмени представят свою продукцию на фестивале "Хлебный базар". Можно купить продукты пчеловодства, варенье из шишек, шишковый лимонад и кедровые орешки.

| Фото: Центр русской культуры | Фото: Центр русской культуры

Площадь 400-летия Тюмени

С 12 до 18 часов на площади будут работать интерактивные зоны: велооркестр, фотобудка, little planet, гонки на велотренажерах, 3D-теннис, предсказатель, гигантский дартс.

В 15 часов начнется молодежный фестиваль современного искусства "Энергия города".

В 19 часов на сцене у драматического театра выступит хедлайнер Дня города – лидер группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов. Концерт продлится час, а после состоится DJ-сейшн – ремиксы песен российских поп- и рок-групп, современные песни и хиты 1990-х и 2000-х годов.

Площадь у технопарка

С 10 до 20 часов тюменцев приглашают на фестиваль "ПроКСИ" с музыкальной программой и интерактивными площадками. С этой же площадки стартует парад красных машин. Рядом с ними впервые встанет колонна красных мотоциклов. Они проедут по ул. Республики до пересечения с ул. Перекопской.

В это же время для на площади проведут презентации инновационных продуктов, киноклуб и гастрономический пикник.

| Фото: группа "Радио Красная Армия" ВКонтакте | Фото: группа "Радио Красная Армия" ВКонтакте

Площадь Солнца

В 10 утра всех ждут на "Пикник книг", который начнется с литературного дефиле "Книжные герои". Рядом в "Литературном павильоне" презентуют книги тюменских писателей, лекции краеведов и историков Тюмени, музыкально-театральные читки по произведениям Анны Неркаги.

В 17 часов — встреча с автором романа "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексеем Сальниковым из Екатеринбурга.

Площадь администрации Тюмени

В 11 часов для детей откроют "Город мечты". Локацию разобьют на семь кварталов: арт, инновационно-технический, исторический, спортивный, зоо, строительный, концертно-игровой.

Сквер "Комсомольский"

С 12 часов гостей площадки ждет выступление творческих коллективов. Интерактивные площадки будут работать до 20 часов.

| Фото: МАУК Центр Татарской Культуры г. Тюмень во ВКонтакте (архив) | Фото: МАУК Центр Татарской Культуры г. Тюмень во ВКонтакте (архив)

Парк "Заречный"

С 12 часов гостям праздника "Сабантуй" познакомят с татарской культурой: национальной кухней, танцами, песнями и борьбой курэш.

Гилевская роща

Впервые в Тюмени пройдет праздник колокольного звона. К 12 часам в парк привезут колокола, отлитые на заводе Гилевых. Звонари покажут мастер-класс и расскажут о старинной технологии литья.

Сквер Льва Ровнина

В 12 часов любителей холодного лакомства зовут на праздник мороженного. Детям покажут спектакль "Школа ерундистики" молодежного театра им. В.С. Загоруйко "Ангажемент" и проведут танцевальную программу "Дэнс-мания". А еще можно попытать удачу - каждый час будет проходить айскрим-лотерея.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Набережная Туры

В 9 утра возле моста Влюбленных начнется спортивный фестиваль "Уличная классика". Здесь проведут международные соревнования по кроссфиту, бодибилдингу и силовому экстриму с участием звезд мирового уровня.

В 10 часов утра повара ресторанов и кафе Тюмени устроят "Барбекю Фест".

В 14 часов жителей приглашают на фестиваль sup-серфинга.

В 15 часов - выступления молодежных кавер-групп, артистов объединений "Музсходка" и "Квартирник". Для любителей викторин проведут квизы "Тотами-мьюзик", "Назад в 90-е", "Россия – матушка" и "Синема-клаб".

С 10 утра возле "Конторы пароходства" начнется фестиваль кубинской культуры "CHAСKA-CHAСKA". Организаторы ждут всех на концерт живой латиноамериканской музыки и мастер-классы.

В 21 час 30 минут от мультицентра до скульптуры "Студенты XX–XXI веков" пройдет ночной променад со светящимися арт-объектами рыб и кораблей. Присоединиться может любой желающий.

В 22 часа запустят два праздничных фейерверка. Они состоится в честь Дня города и в честь присвоения Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести".

Виктория Макарова