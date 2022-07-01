Игроки МФК "Тюмень" готовятся к новому сезону

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Игроки МФК "Тюмень" готовятся к новому сезону в российской мини-футбольной Суперлиге. Футболистов уже обследовали в Центре спортивной медицины, после чего они приступили к занятиям. Первую неделю тренировки проходят в двухразовом режиме, чтобы адаптироваться к нагрузкам. Также им предстоит отработать тактические нововведения, сообщает пресс-служба спортклуба.

"Видно, что ребята соскучились по своей любимой работе. Перерыв у нас получился длительным. По ребятам видно, что они соскучились по своему родному залу. Мы будем проводить беговую работу, аэробную, не забудем и про тактику", - рассказал главный тренер МФК "Тюмень" Максим Горбунов.

Учебно-тренировочные сборы пройдут в Тюмени. Главная задача на предстоящий сезон – подготовиться к турниру на призы Тюменской области. Для этого придется форсировать подготовку команды. Главный тренер подчеркнул, что турнир станет прекрасной проверкой всех футболистов и отличной подготовкой к началу чемпионата.