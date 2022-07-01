Житель Тюменской области наловил краснокнижной стерляди на 125 тысяч рублей

| Фото: Тюменское ЛО МВД России на транспорте (архив) | Фото: Тюменское ЛО МВД России на транспорте (архив)

Жителя Уватского района, подозреваемого в вылове краснокнижной рыбы, задержала полиция, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого мужчину 1957 года рождения, когда тот, возвращаясь с рыбалки, причалил на лодке к берегу.

При обыске у мужчины изъяли пластиковый контейнер, в котором находилось 27 стерлядей. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что рыбу добывал используя рыболовные фитили.

Ущерб, причиненный департаменту по охране объектов животного мира Тюменской области, составил около 125 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.