Житель Тюменской области наловил краснокнижной стерляди на 125 тысяч рублей
Жителя Уватского района, подозреваемого в вылове краснокнижной рыбы, задержала полиция, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого мужчину 1957 года рождения, когда тот, возвращаясь с рыбалки, причалил на лодке к берегу.
При обыске у мужчины изъяли пластиковый контейнер, в котором находилось 27 стерлядей. Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что рыбу добывал используя рыболовные фитили.
Ущерб, причиненный департаменту по охране объектов животного мира Тюменской области, составил около 125 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.