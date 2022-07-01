В Тюменской области с начала года сдано более 821 тысяч "квадратов" жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области с начала года ввели в эксплуатаци 821,2 тыс. кв. метров жилья, это в 1,6 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

Такие данные были озвучены на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций, которое провел губернатор Александр Моор.

В сообщение уточняется, что объем строительных работ за пять месяцев 2022 года - на 8,2% выше, чем за январь - май 2021 года в сопоставимых ценах.

"Объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 4,9%. Уровень инфляции в Тюменской области в первом полугодии 2022 года составил 111,2% – ниже, чем в среднем по стране. Зарегистрировано 4 тысячи 200 безработных, по данным на конец июля 2021 года безработных было 7 тыс. 229 человек. Ключевая ставка Центробанка РФ за четыре с половиной месяца уже снижена на 12 процентных пунктов. Ситуация в финансовом секторе региона - стабильная", - отмечается в сообщении.

Губернатор отметил, что Банк России продолжает снижать ключевую ставку, что, безусловно, способствует активизации экономических процессов. "Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, в том числе на уровне муниципалитетов. Наша основная задача – обеспечить занятость населения и своевременную выплату заработной платы", - сказал он.