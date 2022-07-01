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Режим ограничения полетов в южные аэропорты России продлен до 5 августа

Общество, 13:04 28 июля 2022

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 5 августа. Об этом сообщает Росавиация.

Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

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# авиасообщение , ограничение на полеты

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