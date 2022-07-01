Новую пекарню открыла в селе Каргалы викуловская предпринимательница

| Фото: ИП Обыденкова А.О. | Фото: ИП Обыденкова А.О.

Более 200 булок хлеба и 500 хлебобулочных изделий ежедневно выпекают в новой пекарне в селе Каргалы Викуловского района Тюменской области. Пекарня работает только на российском сырье, включая главные ингредиенты: муку, масло, маргарин, дрожжи и повидло.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила хозяйка производства Анастасия Обыденкова.

"Хлеб печем белый, серый, цельнозерновой, деревенский, украинский, луковый, чесночный, домашний. Более десяти видов булочек: с маком, повидлом, кунжутом, глазурью и другие. Пирожки с ливером, капустой, беляши, батоны и многое другое. Стараемся расширять ассортимент, чтобы привлечь больше покупателей. Вся продукция пользуется спросом у местного населения", - добавила она.

Два года предпринимательница вынашивала идею открыть свое дело, но не могла определиться, чем именно заниматься.

"Мама долгое время работала пекарем, поэтому решили, что будем печь, нужно было решить, где именно это делать. Сами мы из Викулово, там есть уже две пекарни, поэтому открыть бизнес решили именно в селе, где не так остро чувствуется конкуренция и нет сетевых магазинов-универсамов. Прежде чем решиться на такой ответственный шаг, поездили по району, изучили спрос населения. Нам понравилось село Каргалы, люди нас поддержали, сказали, что они будут рады новой пекарне и свежему хлебу", - говорит Анастасия.

Нашли подходящее помещение, провели косметический ремонт, купили необходимое оборудование, прошли сертификацию продукции и с мая 2022 года в селе Каргалы запустили цех. На предприятии создано три рабочих места.

Сырьё привозят из Омска один раз в месяц. Используют только натуральные ингредиенты, чтобы продукция получалась качественной и полезной.

"Не добавляем ничего, что способствует искусственному улучшению показателей. В тесто добавляем только дрожжи, воду и муку. Работаем на качество. Деревня небольшая, поэтому мы дорожим каждым клиентом", - пояснила Анастасия Обыденкова.

По ее словам, поговорка "Хлеб – всему голова" актуальна всегда. И какие бы кризисы не происходили, какие бы санкции не вводили, люди всегда придут за булкой хлеба.

В планах у предпринимательницы приобрести спецмашину для развозки хлеба и принять на работу водителя-экспедитора.

"Можем обеспечивать хлебом другие малые деревни. В деревни Серебрянка и Староборовая вообще не привозят хлеб. Дороги там плохие, до районного центра 35 км. Не каждый может позволить себе выехать в район. Мы готовы решить эту проблему", - подытожила Анастасия.

Ирина Шемякина