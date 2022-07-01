Проект умных парковок и инновационного медцентра презентовала корейская IT-компания в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проекты, которые могут быть интегрированы в городскую среду, презентовала в рамках рабочего визита в Тюмень крупная корейская IT-компания Korea Telecom. Среди них — внедрение умных автоматизированных парковочных систем и создание инновационного медицинского центра с современной лабораторной диагностикой, написал в своих социальных сетях глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в городе расширялась сеть медицинских учреждений и была представлена не только государственными и муниципальными клиниками, но и теми, что построены на средства инвесторов. Корейские технологии могут быть задействованы и при реализации проекта платного парковочного пространства", — отметил он.

| Фото: страница Руслана Кухарука ВКонтакте | Фото: страница Руслана Кухарука ВКонтакте

Руководитель корейской делегации, исполнительный советник компании "КЕЙТИ РУС" Ю Ван Ренг рассказал, что в вопросе внедрения умных автоматизированных парковочных систем они продвинулись далеко — в работе исключено участие сотрудников, распознавание номеров автомобилей происходит автоматически, а современные технологии позволяют обрабатывать и анализировать большой объем информационных данных для построения необходимых алгоритмов.

Руслан Кухарук предложил представителям корейской делегации принять участие в VI тюменском цифровом форуме/выставки "Инфотех-2022" в октябре.

По итогам 2021 года Минстрой России присудил Тюмени первое место по индексу качества городской среды. Тюмень возглавила рейтинговую таблицу в группе "Крупные города" с численностью населения от 250 тыс. до 1 млн человек.