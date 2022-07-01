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Тюменцам расскажут о горожанах, которые развивают локальное искусство

Общество, 13:03 29 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

"Маркет городских создателей" пройдет на уличной площадке "Конторы пароходства" 31 июля с 15 до 20 часов. Событие приурочили к 436-летию Тюмени, сообщает пресс-служба мультицентра.

Жителям и гостям города расскажут о тюменцах, которые развивают локальное искусство. Также каждый сможет приобрести картины, гравюры, постеры, а также изделия из керамики тюменского производства.

Мероприятие пройдет в формате гараж-маркета. Вход свободный.

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# искусство , Контора пароходства

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