Тюменцы провели велопарад в честь Ивана Федюнинского

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Велопарад в честь боевого генерала Ивана Ивановича Федюнинского провели тюменцы в День города в день рождения Героя Советского Союза, сообщает городская администрация.

Памятник боевому генералу был установлен пять лет назад у дома № 3 по ул. Федюнинского.

По сложившейся традиции ежегодно ученики школы № 69 возлагают к нему цветы в канун 9 Мая и 30 июля.

Утром состоялся митинг, после которого стартовал велопробег, учстники на велосипедах отправились на родину Ивана Ивановича в с. Гилево.

В годы Великой Отечественной войны Федюнинский командовал армией на Ленинградском и Волховском фронтах, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был соратником Георгия Жукова.