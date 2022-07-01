Тюменцы провели велопарад в честь Ивана Федюнинского
Велопарад в честь боевого генерала Ивана Ивановича Федюнинского провели тюменцы в День города в день рождения Героя Советского Союза, сообщает городская администрация.
Памятник боевому генералу был установлен пять лет назад у дома № 3 по ул. Федюнинского.
По сложившейся традиции ежегодно ученики школы № 69 возлагают к нему цветы в канун 9 Мая и 30 июля.
Утром состоялся митинг, после которого стартовал велопробег, учстники на велосипедах отправились на родину Ивана Ивановича в с. Гилево.
В годы Великой Отечественной войны Федюнинский командовал армией на Ленинградском и Волховском фронтах, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, был соратником Георгия Жукова.