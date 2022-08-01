Трое человек пострадали в аварии в центре Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Трое человек пострадали в аварии на ул. Кирова в Тюмени 31 июля. В 17 часов 15 минут у дома №32 водитель машины Renault Sandero, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил путь и столкнулся с KIA Sorento.

"В результате пострадал водитель Renault 1991 года рождения, у него диагностировали травму головы. Также пострадал его пассажир - мужчина 1974 года рождения. У него выявлена аналогичная травма. Женщина 1973 года рождения, находившаяся за рулем KIA Sorento, получила травму ноги и грудной клетки", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов.

Еще одна авария произошла в 21 час 15 минут на ул. Хохлова, 1а. Водитель автомобиля Daewoo Nexia 2004 года рождения, по предварительным данным, выезжал со второстепенной дороги, не уступил дорогу транспортному средству, ехавшему по главной дороге. Он столкнулся с автомобилем Toyota Highlander. В результате аварии пострадал сам водитель Daewoo Nexia.

Отметим, на дорогах Тюменской области 31 июля в 17 авариях погибли пять человек. Еще 17 пострадали. ДТП с двумя жертвами произошло на 245-м км трассы Тюмень — Омск в Ишимском районе. В нем погибли водитель Mercedes GL350 и его 32-летний пассажир.

Инна Пахомова